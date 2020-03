Geiger ajoute de l’excitation en remportant le deuxième test de Lahti devant Kraft | Réseaux sociaux sportifs

L’Allemand Karl Geiger a ajouté de l’enthousiasme à la Coupe du monde de sauts en trampoline de ski nordique en remportant le deuxième test individuel ce week-end à la station finlandaise de Lahti dimanche, où il a relégué l’Autrichien Stefan Kraft à la deuxième place. Le général de la compétition.

Geiger, 27 ans, a inversé le résultat du test de vendredi, que Kraft a marqué et dans lequel il était deuxième; et après avoir remporté le test par équipe avec l’Allemagne samedi, il a marqué sa quatrième victoire de la saison dans le test ce dimanche, qu’il a mené après le premier tour; et dans lequel, avec deux sauts de 122,5 et 130 mètres – le plus long de la journée -, il a ajouté 266,4 points, 5,9 de plus que l’Autrichien.