Genomics (Pharmamar) obtient le certificat CE pour un kit de détection de coronavirus | Les entreprises

Genomica, la société de diagnostic moléculaire du groupe PharmaMar, a obtenu le marquage CE de conformité pour ses kits de diagnostic de coronavirus, la société est donc déjà en contact avec les autorités de santé.

Le marquage CE atteste que Genomica répond aux exigences essentielles décrites dans la directive sur les dispositifs médicaux pour le diagnostic in vitro, a informé PharmaMar à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).

Genomica a obtenu le certificat CE après avoir “réussi” les tests effectués sur des échantillons de patients, en collaboration avec l’Institut de santé Carlos III.

Comme indiqué par PharmaMar, les kits de diagnostic Genomica sont “très sensibles et spécifiques dans la détection de COVID-19, de sorte que le virus pourrait être détecté avant même que le patient ne présente des symptômes”.

Les kits sont déjà disponibles dans le commerce

Ils sont compatibles avec les deux technologies de diagnostic les plus utilisées dans les hôpitaux et les centres de santé: CLART de Genomica et PCR en temps réel.

La technologie CLART a la capacité d’analyser simultanément 96 échantillons de patients en moins de 5 heures, ce qui en fait une option de diagnostic pour le dépistage des virus de population.

Genomica, qui commercialise actuellement un kit de diagnostic pour la détection de 21 virus différents associés aux maladies respiratoires, a des accords commerciaux dans plus de 30 pays, dont la Chine, où vous pouvez commencer à distribuer ces kits.