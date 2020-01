Geodesic entamera son expansion après la signature d’un accord de financement avec Santander | Entreprend

L’entreprise espagnole spécialisée dans le traitement de l’eau, Innovations géodésiques, a signé un accord de financement avec le Smart Fund de Banco Santander dans le but d’accélérer sa croissance dans la péninsule ibérique et de commencer son expansion en Europe.

Avec cet accord, Geodesic Innovations a accepté un premier prêt de deux millions d’euros, qui peut être porté à 15 millions et visera à renforcer sa structure commerciale.

Géodésique, spécialisée dans le traitement de l’eau

L’entreprise espagnole, spécialisée dans la désinfection et le traitement de l’eau, élimine l’utilisation de produits chimiques dans les piscines et les spas, les tours de refroidissement et les réseaux d’eau régénérée.

Ce système est déjà mis en œuvre dans plus de 115 installations de l’entreprise telles que le cenLes voitures de sport GO fit ou Reebok Sport Center ou le secteur hôtelier comme c’est le cas de l’Hôtel Isla Mallorca & Spa, situé dans les îles Baléares.