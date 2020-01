Sophie Rundle, Ethan Peck, Tim Russ et Miriam Shor sont les derniers ajouts avec lesquels George Clooney a fermé le casting de “Good Morning, Midnight”, un film qu’il dirigera pour Netflix et avec Felicity Jones.

Les médias spécialisés The Hollywood Reporter ont détaillé mardi que ces acteurs rejoindraient un casting dans lequel, en plus de Clooney et Jones, se trouvaient Tiffany Boone, David Oyelowo et Kyle Chandler.