Giménez: “Les gens nous ont vus dehors contre Liverpool et cela nous a motivés” | Réseaux sociaux sportifs

Le défenseur uruguayen de l’Atlético de Madrid, José María Giménez, a déclaré que l’une des choses “avait motivé” l’équipe à battre Liverpool (2-3) lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, leur dernier match avant La suspension due au coronavirus était que beaucoup de gens “les voyaient dehors”.

“Je pensais que nous allions passer et plus avec le match que nous avions joué sur notre terrain. Les gens nous ont donné et je pense que c’est l’une des choses qui nous a le plus motivés à jouer”, a déclaré Giménez dans une vidéo publiée par le club rojiblanco.