Ginkgo biloba, el árbol que quería ser inmortal

Le vieillissement se produit dans la plupart des organismes multicellulaires. Elle s’accompagne souvent d’une usure des télomères, d’altérations épigénétiques, d’une perte de protéostase – mécanisme qui maintient le bon fonctionnement des protéines – et de mutations dans les cellules non reproductrices. Cependant, chez les plantes, le vieillissement est complexe et est régulé par divers facteurs génétiques et environnementaux.

Si le vieillissement est associé à la détérioration de la croissance et de la différenciation des cellules, un autre processus, la sénescence, qui conduit à la mort et constitue la dernière étape du développement. La mort cellulaire programmée et la sénescence des feuilles des plantes, tant au niveau cellulaire que tissulaire, ont été largement étudiées. Cependant, en raison des cycles de vie complexes des plantes, les théories évolutionnistes du vieillissement des plantes ont généralement reçu peu d’attention, de sorte que les mécanismes sous-jacents au vieillissement à l’échelle de la plante restent largement mystérieux.

Des arbres à longue vie, pas vieux

Mais maintenant, dans l’étude la plus complète du vieillissement des plantes à ce jour, les chercheurs ont révélé certains des mécanismes moléculaires qui permettent au caryer japonais ou au ginkgo biloba, et peut-être à d’autres arbres, de survivre aussi longtemps. Les résultats sont publiés cette semaine dans la revue PNAS dans l’article intitulé “Les analyses multi-fonctionnelles des cellules cambiales vasculaires révèlent des mécanismes de longévité chez les vieux Ginkgo biloba”, ce qui corrobore une affirmation que les scientifiques soupçonnent depuis longtemps : “la condition par défaut des plantes est l’immortalité”.

“La condition prédéterminée des plantes est l’immortalité.”

Pour approfondir les causes de cette déclaration, l’équipe dirigée par Li Wang, chercheur à l’Université de Yangzhou et au Centre d’innovation avancée pour l’amélioration des arbres par la conception moléculaire, a examiné les noyaux minces de 34 Ginkgo biloba en bonne santé. En examinant leurs anneaux de croissance, Wang et ses collègues ont constaté que la croissance des ginkgos ne ralentissait pas après des centaines d’années ; en fait, les taux de croissance s’accéléraient parfois à de nombreuses reprises. De plus, la taille des feuilles, la capacité photosynthétique des feuilles, ainsi que la qualité des graines des arbres, tous des indicateurs de santé, n’ont pas changé avec l’âge.

Pour savoir ce qui se passait au niveau génétique, les chercheurs ont comparé l’expression génétique du méristème – le tissu responsable de la croissance de la plante – dans les feuilles et le cambium – une fine couche de cellules souches entre le bois intérieur et l’écorce extérieure de l’arbre – et qui se différencient en d’autres tissus tout au long de la vie de l’arbre. L’équipe a ordonné la séquence de l’ARN des arbres, a examiné la production d’hormones et l’a également analysée pour les molécules d’ARN mychondrial qui peuvent activer et désactiver des gènes spécifiques dans les arbres âgés de 3 à 667 ans.

Comme prévu, l’expression des gènes associés à la sénescence, le stade final et fatal de la vie, a augmenté de façon prévisible dans les feuilles mourantes. Mais lorsque les chercheurs ont examiné l’expression de ces mêmes gènes dans le cambium, ils n’ont trouvé aucune différence entre les jeunes et les vieux arbres. Cela suggère que, bien que des organes tels que les feuilles périssent, les arbres sont peu susceptibles de mourir de vieillesse.

Cependant, les chercheurs ont également découvert que, à mesure que ces arbres poussaient, ils présentaient une présence plus faible d’acide indol-3-acétique, une hormone de croissance, ainsi qu’une présence plus élevée d’acide abscissique, une hormone antagoniste et inhibitrice de croissance, ce qui amène les scientifiques à croire que plus un arbre est vieux, moins il est susceptible de produire du nouveau bois. Ce déclin de la production de nouvelles cellules pourrait être un indicateur que des arbres comme les Ginkgos pourraient mourir de vieillesse après des milliers d’années, mais comme le montrent les registres, la plupart de ces arbres semblent mourir d’autres causes, comme les maladies, les ravageurs ou la sécheresse.

Ainsi, pour voir comment les arbres deviennent plus vulnérables à de tels facteurs externes, les chercheurs ont examiné les gènes liés à la résistance aux pathogènes et à la production de composés antimicrobiens protecteurs appelés flavonoïdes. Ils ont toutefois constaté qu’il n’y avait pas de différences dans l’expression génétique des arbres d’âges différents, ce qui suggère que les arbres ne perdent pas leur capacité de se défendre contre les facteurs de stress externes avec le temps, de sorte qu’ils sont capables de se protéger contre ces stress.