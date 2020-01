Ginseng: avantages, utilisations, types, quantité à prendre

On pense qu’il stimule l’énergie, ravive votre vie sexuelle et prévient les insectes hivernaux. Le ginseng est-il donc à la hauteur de ses prétentions?

Aujourd’hui, c’est un ingrédient de base pour les mélanges énergisants dans les bars à jus à la mode, mais en réalité, la plante de ginseng est utilisée en phytothérapie chinoise depuis des siècles. Et maintenant, la recherche médicale occidentale a finalement rattrapé son retard, trouvant que la racine de forme ovale pourrait avoir des applications pratiques pour aider à prévenir les maladies et à réduire l’inflammation chronique liée au cancer et aux problèmes de santé mentale, y compris la dépression.

Qu’est-ce que le ginseng?

Plante herbacée vivace à croissance lente aux baies rouges éclatantes, les racines du ginseng sont utilisées en médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 2000 ans. Il existe différentes variétés, les principaux types étant le ginseng asiatique et américain. Des études ont montré que différents types ont des avantages différents, et lesdits avantages du ginseng proviennent de la présence d’ingrédients actifs dans la plante appelés ginsénosides.

Que fait le ginseng?

En médecine traditionnelle chinoise, le ginseng a été utilisé pour tout traiter, des palpitations et de l’insomnie à l’impuissance et au diabète. La recherche moderne a montré qu’elle a un impact sur notre système nerveux central et sur l’immunité, et que les ingrédients actifs ont des avantages antioxydants et anti-inflammatoires. Il est également célèbre pour ses qualités anti-fatigue, d’où sa présence dans les boissons énergétiques naturelles, certaines recherches montrant que le ginseng bénéficie de la concentration. La recherche a lié le ginseng à divers avantages pour la santé, bien que davantage soit nécessaire pour prouver ses allégations.

Effets anti-inflammatoires

Une étude de l’Université chinoise de Hong Kong a identifié neuf ginsénosides dans la plante de ginseng et a suggéré que ce sont les effets combinés de ces ginsénosides, et leurs impacts individuels sur le système immunitaire, qui apportent les avantages anti-inflammatoires. Ils ont traité les cellules immunitaires humaines avec différents extraits de ginseng et, sur les neuf ginsénosides, sept pourraient inhiber l’inflammation. C’est important parce que l’inflammation chronique est liée à tout, des états douloureux et du cancer à la dépression.

Capacités de lutte contre la grippe

Selon des recherches en laboratoire américaines, le ginseng peut aider à la fois à traiter et

prévenir la grippe et la bronchiolite, un virus respiratoire syncytial (RSV) qui infecte

vos poumons et vos voies respiratoires. Ils ont découvert que l’extrait de ginseng rouge

cellules des poumons lorsqu’elles sont infectées par le virus de la grippe. Ginseng rouge

extrait a également empêché le virus RSV de se répliquer, ou de se multiplier, dans le

corps. Impressionnant.

Niveleur de sucre dans le sang

Le groupe de recherche canadien a constaté que lorsque les gens prenaient une gélule contenant du ginseng américain avant un repas, cela réduisait leur glycémie – à la fois pour les personnes atteintes ou non de diabète de type 2. Le contrôle de la glycémie après les repas est une stratégie très importante dans la gestion du diabète, c’est donc assez important et pourrait également aider à prévenir le diabète. Des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais elles sont prometteuses.

Booster de libido

En 2011, des chercheurs de l’Université de Guelph au Canada ont passé au crible

à travers des centaines d’études sur les aphrodisiaques comestibles couramment utilisés pour enquêter

allégations d’amélioration sexuelle, à la fois psychologique et physiologique, et de ginseng

a eu un résultat favorable. Depuis lors, une étude de 2013 a révélé que même s’ils

n’explique pas les «mécanismes moléculaires», l’utilisation du ginseng semble

accroître l’efficacité du traitement des troubles de la reproduction chez les hommes et,

2015, la recherche a révélé que les extraits de ginseng rouge amélioraient la fonction sexuelle

femmes préménopausées.

Soutien au cancer du sein

La recherche a révélé que le ginseng peut améliorer les taux de survie et la qualité de vie après un diagnostic de cancer du sein. Près de 1 500 patientes atteintes d’un cancer du sein ont participé à la recherche, qui avaient toutes reçu au moins un type de traitement contre le cancer – chirurgie, chimiothérapie et / ou radiothérapie. Trois à quatre ans après le diagnostic, 62,8% utilisaient du ginseng, et leur survie et leur qualité de vie se sont améliorées de manière significative. Ce n’est pas un remplacement pour un traitement médical, mais c’est un domaine de recherche intéressant.

Que dois-je savoir?

Sans surprise, comme le ginseng est un combattant de la fatigue connu, il peut agir comme stimulant chez certaines personnes. Trop peut provoquer des maux de tête, des étourdissements ou des troubles du ventre. Parce que cela peut affecter la glycémie, les diabétiques doivent parler à leur médecin généraliste avant de l’utiliser, et il peut interagir avec les anticoagulants et certains antidépresseurs.

