Goldman Sachs prévoit que 2,25 millions d’Américains demanderont des allocations de chômage cette semaine, le nombre le plus élevé jamais enregistré

New York (CNN Business) – Les Américains commencent à perdre leur emploi en réponse à la pandémie de coronavirus, et les économistes s’attendent à ce que tout empire d’ici. Et vite aussi.

Tôt jeudi matin, un rapport du gouvernement a montré que 281 000 Américains avaient demandé leur première semaine de prestations de chômage la semaine dernière. Il s’agit d’un bond de 33% par rapport à la semaine précédente et de la plus forte augmentation en pourcentage depuis 1992.

Mais le rapport de la semaine prochaine risque d’être bien pire, selon les économistes de Goldman Sachs.

Ils prédisent que le rapport montrera que 2,25 millions d’Américains ont demandé leur première semaine de prestations de chômage cette semaine, huit fois le nombre de personnes qui ont déposé la semaine dernière et le plus haut niveau jamais enregistré.

Cette estimation est basée sur des informations faisant état d’une augmentation sans précédent des licenciements au début de la semaine. Les compagnies aériennes, les restaurants, les hôtels, les événements sportifs et les détaillants ont du mal à faire face à une baisse soudaine des revenus alors que les gens restent à la maison pour empêcher le virus de se propager.

Les agences pour l’emploi de l’État ont été confrontées à une augmentation des appels, s’enquérant des allocations de chômage. Le Département des opportunités économiques de la Floride a reçu 76 000 appels entre lundi et mercredi, contre 28 000 la semaine précédente. L’agence a déclaré à CNN qu’elle prévoyait d’embaucher plus de 100 personnes à travers l’État pour aider à répondre aux appels et à traiter les demandes de chômage.

Et jeudi, le Département du travail de l’État de New York avait reçu 159 000 appels, tous avant midi. L’agence reçoit généralement environ 10 000 appels par jour.

Les économistes de Goldman Sachs ont noté que bien que les demandes de chômage puissent diminuer plus tard dans la semaine, même une estimation prudente suggère que plus d’un million de personnes ont déposé des demandes de chômage initiales cette semaine, un niveau beaucoup plus élevé. plus élevé que les 695 000 enregistrés au cours de la semaine se terminant le 2 octobre 1982.

