Gómez Noya: “Espérons que la situation se normalisera et que nous serons à nouveau en compétition bientôt” | Réseaux sociaux sportifs

L’Espagnol Javier Gómez Noya, le seul quintuple champion du monde de toute l’histoire du triathlon, a déclaré dimanche à l’EFE, concernant le report dû au coronavirus des premières épreuves de la Coupe du monde olympique liant la natation au cyclisme et à la course à pied à pied, prévue vendredi et samedi prochains à Abou Dabi, qui espère que “la situation sera bientôt normalisée” et qu’ils pourront “se remettre en compétition” dans les meilleurs délais.

“Le report d’Abu Dhabi (le premier test de la Coupe du monde) bouleverse les plans de tout le monde, car nous avions prévu de concourir. Mais bon, ce sont des décisions qui sont prises pour le bénéfice de nous tous qui allions être là, pour la prudence et la sécurité “, a-t-il expliqué lors d’une conversation téléphonique avec Efe de Nouvelle-Zélande, où l’étoile galicienne vit une grande partie de l’année, également quadruple champion d’Europe et médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Londres 2012.