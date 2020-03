González appelle à défendre la démocratie des “tentations tyranniques” | La politique

L’ancien président du gouvernement espagnol Felipe González estime que le “socialisme du 21e siècle” doit être jugé pour ses résultats désastreux dans des pays comme le Venezuela et le Nicaragua, et qu’il ne connaît pas d’autre “socialisme” que celui qui, en première priorité, défend de la démocratie et des libertés.

“Pour vérifier les résultats. C’est relativement facile. Le modèle le plus abouti de ce phénomène est le Venezuela. Le prochain étudiant est Daniel Ortega et le Nicaragua”, a déclaré l’ex-président dans une interview à Efe dans laquelle il a passé en revue la nécessité d’une régénération démocratique devant les grands. des défis tels que la mondialisation et la numérisation.