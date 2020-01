La ministre des Affaires étrangères, Arancha González Laya, a souligné mardi que “la xénophobie, la discrimination et l’antisémitisme” sont toujours présents aujourd’hui, il est donc nécessaire de “poursuivre la lutte avec plus d’efforts et de détermination”.

González Laya s’est exprimé dans un acte organisé au siège du ministère dans le cadre du Mois commémoratif de l’Holocauste organisé par le Centre Sefarad-Israël.