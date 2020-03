Gonzalo Caballero (PSdeG-PSOE) visite l’Argentine pour renforcer ses liens | La politique

Le candidat socialiste à la présidence de la Xunta, Gonzalo Caballero, s’est rendu à Buenos Aires jeudi et a tenu une réunion “cordiale et fluide” avec le président argentin Alberto Fernández, dans le but de renforcer les liens.

Le socialiste, qui aspire à la présidence de la Xunta de Galicia le 5 avril, a expliqué que cette réunion “marque une nouvelle étape” pour les relations entre la Galice et l’Argentine, car il est important qu’un éventuel gouvernement dirigé par le socialiste ” maintenir la fluidité et la ligne directe “avec le président du sud du pays, où vivent environ 170 000 Galiciens.