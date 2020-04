Google publiera vos données de localisation pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus

4 conseils pour une distanciation sociale efficace 1:50

Londres (. Business) – Google publie les données qu’il a déjà collectées sur les mouvements de personnes lors de la pandémie de coronavirus.

La société a déclaré qu’elle prévoyait de publier une série de «rapports sur la mobilité communautaire» pour révéler les types d’endroits que les gens visitent dans 131 pays et régions. Le premier rapport a été publié ce vendredi.

Google a expliqué dans son blog qu’il espère que le suivi des tendances des mouvements au fil du temps et par géographie peut aider à façonner et à informer la réponse des gouvernements et des responsables de la santé publique à la pandémie de coronavirus.

Les rapports, qui contiennent des données de deux ou trois jours précédents, cherchent à détecter les tendances dans la façon dont les gens se comportent et réagissent à la distanciation sociale. Divisés par pays, puis par région, les rapports montreront si les gens se rendent dans les magasins de détail et d’épicerie, les pharmacies, les parcs, les lieux de travail, etc. Il montrera également à quel point ces endroits étaient surpeuplés avant la pandémie.

La société a déclaré que les résultats sont “créés avec des ensembles de données anonymes et agrégés d’utilisateurs qui ont activé la fonctionnalité d’historique de localisation, qui est désactivée par défaut” sur les services Google.

Il a également ajouté qu’il ne divulguerait pas d’informations pouvant être utilisées pour identifier ses utilisateurs, telles que l’emplacement individuel ou les contacts.

“En plus des autres ressources dont disposent les responsables de la santé publique, nous espérons que ces rapports aideront à prendre des décisions sur la façon de gérer la pandémie de Covid-19”, a ajouté Google sur son blog. “Ces informations pourraient aider les autorités à comprendre les changements de voyage essentiels qui peuvent façonner les recommandations d’heures d’ouverture ou informer les offres de services de livraison.”

La nouvelle survient lorsqu’une grande partie de la population mondiale vit sous restrictions et confinement pour freiner la propagation de Covid-19, qui a coûté la vie à plus de 54 000 personnes dans le monde et en a rendu malade plus d’un million, selon les chiffres de Université Johns Hopkins.

Mais la décision de Google de publier des données de localisation met en évidence des problèmes de confidentialité. Selon Mark Skilton, directeur du Artificial Intelligence Innovation Network à la Warwick Business School en Grande-Bretagne, la décision de l’entreprise d’utiliser des données publiques «pose un conflit clé entre la nécessité d’une surveillance de masse pour lutter efficacement contre la propagation de coronavirus et les problèmes de confidentialité, de confidentialité et de consentement sur les données obtenues ».

“Le covid-19 est une urgence à une telle échelle que, si l’anonymat est géré correctement, les géants de l’internet et les plateformes de médias sociaux pourraient jouer un rôle responsable en contribuant à construire une intelligence collective de masse pour le bien social au lieu de faire un profit », a déclaré Skilton.

En mars, Google a confirmé à . qu’il étudiait des moyens d’utiliser des données agrégées et anonymes pour contribuer à l’effort sur les coronavirus, comme indiqué initialement dans le Washington Post. Facebook a également confirmé qu’il travaillait actuellement sur des efforts similaires.

