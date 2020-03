Google Search Easter Egg célèbre le festival Holi en éclaboussant votre écran de couleurs – .

Holi est un «festival de la couleur» de deux jours qui démarre aujourd’hui et qui est célébré en Inde depuis des siècles.

Google a ajouté un oeuf de Pâques amusant et coloré à la recherche Google aujourd’hui en l’honneur du festival, et il peut être déclenché en effectuant une simple recherche de “holi”. Il vous permettra d’éclabousser votre écran de couleur.

Holi est un ancien festival hindou qui est célébré à la fois en Inde et dans une myriade d’autres parties du monde à partir d’aujourd’hui jusqu’à mardi, et l’une des choses qui le caractérise est une explosion exubérante de couleurs, de musique et de danse.

Vous avez probablement déjà vu des exemples ou des allusions au festival, même si vous ne saviez pas ce que vous regardiez. Souvent appelé familièrement un festival de couleurs, vous verrez des participants couverts de ce qui ressemble à de la poussière ou des résidus de couleurs vives presque de la tête aux pieds. En conséquence, Google a ajouté un œuf de Pâques amusant et fantaisiste à ses résultats de recherche aujourd’hui en l’honneur de Holi, et nous vous montrerons comment le vérifier.

Tout d’abord, effectuez une simple recherche sur Google pour “holi”. Cela peut être sur le bureau ou l’interface de recherche Web, ainsi que sur l’application Google Search sur les appareils Android ou iOS.

Dans le coin supérieur droit, vous devriez voir un éléphant avec des motifs de couleurs vives s’étendant de lui (comme indiqué dans l’image en haut de ce post). Sous l’éléphant, dans le panneau de connaissances qui détaille une variété de faits sur le festival, cliquez sur le bol de couleur.

Vous pouvez probablement deviner la prochaine étape. Ensuite, commencez à cliquer (ou à toucher) n’importe où sur votre écran. Cela laissera une touche de couleur partout où vous appuyez, et la couleur sera différente à chaque fois. Vous pouvez couvrir tout l’écran si vous le souhaitez, et si vous cliquez sur la gouttelette d’eau en haut de la page, cela «lavera» votre écran et vous permettra de commencer les éclaboussures de couleurs partout.

Cet œuf de Pâques fait penser à ceux similaires de Google au cours de la dernière année environ, dont celui célébrant le 80e anniversaire du magicien d’Oz. Un autre célèbre Avengers: Fin de partie en vous permettant de saisir vos résultats de recherche Google dans l’oubli, à la manière de Thanos.

En attendant, consultez le clip ci-dessous de National Geographic pour en savoir un peu plus sur l’ancien festival lui-même. Selon TIME, les poèmes documentant les célébrations de Holi remontent au IVe siècle, et cela marque le début du printemps – «symbolique du triomphe du bien sur le mal». La nuit avant le festival, les gens allument des bûchers à travers l’Inde pour représenter la brûlure des mauvais esprits, et le jour même, des villes entières se lavent dans des éclaboussures de couleurs.

