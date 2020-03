Grâce à une infirmière d’un hôpital de l’État de Washington, une femme a pu dire au revoir à sa mère décédée du nouveau coronavirus via FaceTime.

Devrions-nous nous comporter comme si nous étions tous infectés? 4:29

(.) – Michelle Bennett ne croyait pas pouvoir dire au revoir à sa mère avant la mort de la femme.

Comme de nombreuses familles à travers le pays, à cette époque, Bennett a été informé qu’il ne pouvait pas être proche de sa mère, Carolann Christine Gann, qui avait contracté le nouveau coronavirus et approchait de la fin de sa vie.

“Ne pas pouvoir être là et prendre la main de ma mère, lui frotter la tête, lui dire les choses que je voulais dire. C’était un sentiment d’impuissance, je me souviens des jours où je me sentais tellement frustré et impuissant et je ne pouvais pas lui parler parce que je n’étais pas conscient pendant cette période “, a déclaré Bennett à . lundi.

Mais une infirmière de l’hôpital suédois Issaquah dans l’État de Washington était chargée de s’assurer que Bennett était licencié. Bennett a déclaré à . que l’infirmière l’avait appelée à partir de son téléphone portable personnel et lui avait dit que la respiration de sa mère changeait et qu’elle ne vivrait probablement pas beaucoup plus longtemps.

“Je vais mettre le téléphone sur son visage pour que vous puissiez lui dire que vous l’aimez et lui dire au revoir”, a déclaré Bennett à l’infirmière. “Elle ne sera pas seule, nous resterons avec elle jusqu’à la fin.”

Dix minutes plus tard, Bennett a dit qu’il parlait à sa mère mourante sur FaceTime.

“Je t’aime beaucoup”, a déclaré Bennett à sa mère, ajoutant que les deux avaient récemment discuté des tests que chaque relation mère-fille subit et qu’elle n’avait même jamais dit à sa mère qu’elle lui avait pardonné.

“Je te pardonne maman, je t’aime. Je sais que je n’ai pas eu l’occasion de le dire », a déclaré Bennett.

Il a admis qu’il était difficile d’exprimer ses sentiments lorsqu’il n’était pas là, mais il espère que sa mère a entendu ses derniers mots.

“Maman, c’est bon d’y aller. C’est bon de partir maintenant. “

Dans une heure, Bennett a dit qu’il était parti.

Selon elle, elle a vu que l’infirmière pleurait lorsqu’elle lui a pris le téléphone.

“Je sais à quel point c’est difficile pour eux”, a-t-il déclaré. “Je ne peux pas imaginer être en première ligne et devoir rentrer à la maison tous les jours et risquer de contracter l’infection, mais avoir la compassion et l’empathie d’être là maintenant comme si c’était sa propre mère.” C’est l’une des choses les plus incroyables que j’ai jamais connues. ”

