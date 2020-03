Grande-Marlaska préside la réunion de coordination de la protection civile | La société

Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a présidé ce lundi la première réunion par vidéoconférence du Comité national de coordination du système national de protection civile, dont l’objectif a été “d’établir et d’harmoniser les critères d’action pour le confinement de Covid-19” “

La vidéoconférence a eu lieu après que le ministre a rendu hier un arrêté qui fixait les critères d’application de l’arrêté royal sur l’état d’alarme dans le cadre du système national de protection civile.

Le ministère de l’Intérieur rapporte que la Grande-Marlaska a apprécié la participation nombreuse et a souligné l’importance de maintenir une coordination étroite entre toutes les administrations et agences impliquées afin de donner une réponse rapide et efficace à la situation générée par COVID-19, ” une crise de santé publique qui requiert l’objectif commun de protéger la santé et la sécurité des citoyens. “

“En travaillant ensemble, nous réussirons”, a déclaré le ministre de l’Intérieur.

La réunion a eu lieu depuis le siège du Département, à laquelle Grande-Marlaska était accompagnée par la sous-secrétaire à l’Intérieur, Isabel Goicoechea, et le directeur général de la Protection civile et des urgences, Leonardo Marcos.

Selon l’Ordre du Ministère de l’Intérieur, pendant la validité de l’état d’alarme, un «système de communication renforcé» est mis en place pour tous les services autonomes de Protection Civile à travers le Centre National d’Urgence (CENEM) auquel toutes les informations doivent être adressées. opérations pertinentes et par lesquelles les instructions générales ou particulières convenues seront transmises.

Par ailleurs, un «système de communication et d’alerte pour la population homogène» est envisagé, adapté à la nature de la crise, «afin de garantir le droit à l’information des citoyens».

Entre autres aspects, l’arrêté ministériel établit l’obligation des médias de communication d’insérer des messages, annonces et communications déterminés par la Direction générale de la protection civile et des urgences, en coordination avec les autorités sanitaires.

Le chef de l’Unité d’urgence militaire, le lieutenant-général Luis Martínez Meijide, et les conseillers autonomes responsables de la protection civile, ainsi que les délégués gouvernementaux respectifs dans les communautés et villes autonomes, ont participé à la vidéoconférence.

Le secrétaire général de la fonction publique, Javier Rueda, et le président de la Croix-Rouge espagnole, Javier Senent, ont également rejoint la réunion de coordination.