L’Espagnol Marcel Granollers et l’Argentin Horacio Zeballos ont remporté ce dimanche le titre de double de l’Open de Rio de Janeiro, qui a ajouté deux titres en huit jours depuis dimanche dernier, ils ont soulevé l’Open de Buenos Aires.

Le couple hispano-argentin, 25 au classement international ATP de double et troisième favori à Rio, a remporté l’italien Salvatore Caruso et Federico Gaio en finale du tournoi brésilien 6-4, 5-7 et 10-7 dans un match de 1 heure et 40 minutes.