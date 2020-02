Greenblatt exhorte Abbas à négocier s’il veut éviter des actions unilatérales | Monde

Jason Greenblatt, co-auteur du plan de paix américain controversé, a déclaré dans une interview à Efe que le président palestinien Mahmoud Abbas devrait rapidement accepter de négocier s’il veut éviter des actions unilatérales.

Celui qui était jusqu’à récemment un représentant de Donald Trump pour les négociations internationales demande de ne pas parler de l’annexion controversée de la Cisjordanie occupée – qui comprend l’initiative de la Maison Blanche et qu’Israël cherche à mener à bien dès que possible – et considère que les revendications Les Palestiniens ne sont pas des droits mais seulement des aspirations.