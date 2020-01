Greenpeace dénonce la poursuite des investissements massifs dans les énergies fossiles | La société

L’organisation environnementale Greenpeace a aujourd’hui accusé le secteur financier, chiffres en main, de continuer à investir massivement dans les énergies fossiles malgré leurs tentatives pour offrir une image d’engagement dans la lutte contre le changement climatique.

Dans un rapport qu’elle publie coïncidant avec le début du Forum économique mondial de Davos, qui est responsable de la gestion des plus grandes banques, compagnies d’assurance et puissants fonds de pension, l’organisation cherche à démontrer la contradiction du secteur financier entre les mots et les actes.