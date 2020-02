Grifols s’associe à l’Arabie saoudite pour créer des centres de plasma dans ce pays | Les entreprises

Grifols et le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite ont conclu un accord de collaboration non contraignant pour stimuler l’auto-approvisionnement en médicaments plasmatiques dans la région.

Grâce à la constitution d’une société commune détenue, le développement de centres de dons et d’installations de production, dont une usine de fractionnement et une station d’épuration, est prévu.

Víctor Grífols Deu, co-PDG de Grifols, s’est dit “très satisfait de faire partie d’une collaboration qui contribuera au développement du système de santé du pays et permettra à davantage de patients d’avoir accès à nos traitements”.

Le leadership dans la production de médicaments plasmatiques, l’expérience et la réputation dans la construction et la gestion de centres de plasma et d’installations de production, ainsi que la solide présence et la connaissance de la région ont été des facteurs très appréciés par le PIF d’Arabie Saoudite pour choisir Grifols comme partenaire stratégique

L’accord d’intention signé n’est pas contraignant, et Grifols et le PIF ont l’intention de travailler à l’exécution des accords contraignants finaux

Accord sans précédent pour contribuer à l’amélioration du système de santé du pays Les ressources financières du projet seront déterminées par les parties en fonction des besoins spécifiques de chaque phase du projet.

Dans le cadre de la valeur reconnue que Grifols apportera à la coentreprise, elle comprend ses connaissances et son expérience de l’industrie, ainsi que la propriété intellectuelle qu’elle possède. Grifols fournira des services d’ingénierie et de support pour garantir les infrastructures et les processus selon les normes de qualité et de sécurité les plus strictes.

Grifols garantira également l’approvisionnement en produits plasmatiques de l’Arabie saoudite jusqu’à ce que l’infrastructure soit opérationnelle et que les accords d’approvisionnement, de fabrication et de distribution nécessaires soient conclus.

Grifols a dans cette opération les conseils juridiques d’Osborne Clarke Espagne.