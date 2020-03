Grupo Ático34 se positionne comme une référence pour la mise en œuvre du plan d’égalité dans les entreprises | Communiqués

Le consultant a lancé plusieurs projets dans le but d’offrir le meilleur service d’adaptation aux les nouvelles exigences de la réglementation du travaill, avec un accent particulier sur la mise en œuvre des mesures d’égalité.

Parmi les initiatives menées par Groupe attique34 souligne le renforcement de son département visant à la mise en œuvre du plan d’égalité entre les femmes et les hommes au travail. À son tour, le ministère. Le service informatique a lancé une nouvelle version du logiciel en ligne pour développer et maintenir ce plan à jour, offrant des informations sur l’état de l’entreprise en temps réel avec lesquelles l’utilisateur pourrait prendre de meilleures décisions.

Avec les nouvelles fonctionnalités, «Grupo Ático34 va plus loin dans l’accompagnement de ses clients et les réglementations qui affectent leurs activités telles que Décret-loi royal 6/2019, en leur offrant un outil numérique avec lequel ils peuvent planifier et développer une situation d’égalité dans leur organisation ».

Pour cela, l’entreprise a cinq nouveaux ajouts dans son Département de l’égalité, qui est principalement configuré par des techniques spécialisées dans la promotion de l’égalité des sexes. L’une de ses principales missions sera de dispenser une formation, en personne et via les canaux numériques de l’entreprise, pour aider les entreprises à mettre en œuvre les mesures développées dans leurs plans d’égalité.

Chez Grupo Ático34, ils comprennent que l’une des conditions pour gagner la confiance des clients est de donner l’exemple en termes d’égalité, une autre des décisions qui a été prise a donc été de nommer leur propre délégué à l’égalité.

Sans aucun doute, l’un des grands avantages que Grupo Ático34 offre à ses clients est son engagement déterminé envers la technologie et l’innovation. La compagnie avoir votre propre application, exclusivement pour ses clients, avec lesquels la mise en œuvre et la conformité du plan d’égalité peuvent être gérées automatiquement.

L’entreprise dispose de l’infrastructure nécessaire pour offrir ce service dans toute l’Espagne. En tant que consultant national, Grupo Ático34 est présent dans 26 villes à travers ses propres bureaux et partenaires, parmi lesquels Madrid, Barcelone, Valence, Bilbao, Séville, Saragosse, Majorque, Malaga ou Gijón.

Et nous ne devons pas oublier que le développement de Plan d’égalité Il s’agit d’une mesure promulguée par le gouvernement dont le respect est obligatoire depuis mars 2020 pour les entreprises de plus de 150 salariés et, progressivement, de plus de 100 et 50 travailleurs. Ces organisations doivent disposer d’un comité pour l’égalité, d’une série de mesures et d’un document qui seront enregistrés dans le registre des plans pour l’égalité des entreprises. Sinon, ils peuvent être exposés à des amendes financières et à d’autres sanctions telles que la perte d’aide et de subventions.

