Grupo Xcaret investit 50 millions de dollars dans un parc du sud-est du Mexique | Entreprises mexicaines

Grupo Xcaret investira plus d’un milliard de pesos (plus de 50 millions de dollars) au Yucatán, dans le sud-est du Mexique, pour créer le parc Xibalbá, un circuit de cenotes, comme on l’appelle les puits souterrains d’eau douce de la région , a informé mercredi son président, Miguel Quintana.

Le directeur du groupe, qui se consacre au tourisme durable, a expliqué que le parc est construit sur 254 hectares à Valladolid, situé dans la partie orientale de l’État.

“C’est un projet que nous ouvrirons le 12 décembre, qui vise à attirer le tourisme européen et latino-américain. Il sera totalement inclusif, car il est également construit avec des personnes de capacités différentes (handicapées)”, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse.

L’homme d’affaires a déclaré que le parc Xibalbá “sera le plus somptueux et le plus beau” de la région, car il sera situé dans une méga-réserve naturelle.

“Ce sera l’une des grandes surprises que le Yucatan réserve au Tourism Tianguis”, a-t-il déclaré à propos de l’événement le plus important de l’industrie du tourisme au Mexique, qui aura lieu du 22 au 25 mars dans la capitale du Yucatecan.

Dans l’annonce, il était accompagné de la secrétaire à la promotion du tourisme du Yucatan, Michelle Fridman; David Quintana, vice-président de la stratégie et du développement de Grupo Xcaret, et Iliana Rodríguez, directrice du développement durable de l’entreprise.

Quintana a expliqué à Efe que la construction du parc Xibalbá a commencé il y a sept ans, qui comportera huit cenotes d’une “beauté extraordinaire”, l’une des principales attractions touristiques de la péninsule du Yucatan.

“Certains sont ouverts, d’autres fermés et un autre qui a une plage”, a-t-il déclaré.

Xibalbá est située à deux heures et demie de Mérida et de Cancun, une destination populaire dans l’État de Quintana Roo, et près d’Ek Balam, l’un des sites archéologiques les plus importants du Yucatán.

Le parc aura une cathédrale construite par des artisans locaux entièrement en pierre, selon le directeur.

“(Il aura) une volière plus grande que celle que nous avons à Xcaret Park à Cancun”, a déclaré Quintana.

En outre, il a mis en évidence des attractions telles que les villages mayas, créées pour que les visiteurs connaissent les activités de ce peuple autochtone de la région, telles que la création de hamacs et d’artisanat.

“C’est pour honorer le travail des artisans, depuis la façon dont sont fabriqués les hamacs, la sculpture sur bois et sur pierre, ainsi qu’un atelier de médecine traditionnelle et le travail des professeurs de sellerie”, a expliqué Iliana Rodríguez.

Le directeur du développement durable a précisé que les artisans ne vendront pas leurs œuvres, mais que “les visiteurs pourront acquérir de l’artisanat dans un magasin spécialisé” dans le but de “faire en sorte que le développement économique atteigne tout le monde”.

Lors de la construction du parc de la réserve, 150 emplois directs ont été créés, en plus d’avoir 305 employés, ont déclaré les hommes d’affaires.

“Tout le personnel vient de la région”, a déclaré le président du Grupo Xcaret, précisant que 600 emplois indirects seront générés lors du développement du complexe naturel.