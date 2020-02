Deux buts de Raúl Bobadilla et deux de Fernando Fernández samedi ont donné la victoire à Guaraní contre Olimpia (4-2) le quatrième jour de l’ouverture, bien que ce résultat soit en attente de la protestation que le doyen émettra pour un prétendu désalignement des locaux.

Et c’est que l’entraîneur argentin Gustavo Costas a mis six étrangers en seconde mi-temps, un de plus que prévu.