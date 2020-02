Guardiola rend hommage à Zidane et félicite le Real Madrid | Sports

Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, a rendu hommage à Zinedine Zidane, qui l’a appelé “le meilleur entraîneur du monde”, et a souligné l’exploit mettant en vedette les Français en remportant trois ligues de champions consécutives avec un Real Madrid auquel il a étendu la éloge, déclarant qu ‘”il n’y a personne de meilleur” en Europe.

“Ce que Zidane a fait en Europe, je pense que cela ne se reproduira plus et démontre l’ampleur de cette équipe, dans laquelle les générations passent et qui sait le poids du passé de cette compétition. Vous pouvez concourir à l’intérieur, c’est possible , mais c’est impossible à l’extérieur “, a déclaré Guardiola dans la salle de presse du stade Santiago Bernabéu.