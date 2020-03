Guide rapide pour comprendre les virus, ces “petits démons astucieux”

Petits démons sournois. C’est ainsi que le virologue Jonathan Ball, l’un des experts que nous avons consultés lorsque nous avons voulu enquêter sur les protagonistes de l’alarme mondiale actuelle: les virus

Commençons par le froid … le commun … qu’est-ce que c’est exactement?

Il s’avère que ce n’est pas vraiment une chose, comme l’a expliqué le virologue Jonathan Ball.

Il existe probablement plus de 200 virus différents qui provoquent les symptômes du rhume, et ceux-ci incluent le virus de la grippe (grippe), ce qui signifie que vous pouvez parfois avoir la grippe mais ressentir des symptômes si légers que vous les confondez avec un rhume.

“Mais en réalité, environ 50% des infections au cours de chaque hiver typique sont causées par le virus du rhume, appelé rhinovirus (le virus du nez).”

Le coronavirus peut également provoquer un rhume.

Des millions de personnes dans le monde sont mises en quarantaine par covid-19. LA PRESSE / .

«Il y a 4 coronavirus humains qui circulent dans le monde et provoquent les mêmes symptômes chez les infectés que le rhume. Ils peuvent également provoquer des maladies plus graves, mais cela est inhabituel.

“Ce qui se passe, c’est qu’il existe plusieurs souches de ces virus et c’est pourquoi chaque année nous avons 3 types de grippe ou plus”, explique l’expert.

La clé ici est que le nouveau coronavirus, covid-19, n’est pas un virus humain, mais a plutôt sauté des animaux aux humains, et cela signifie que nous n’avons pas encore développé d’immunité contre lui.

Comment les virus ont-ils été découverts?

Les virus sont apparus étonnamment tard dans l’histoire de la médecine.

Avant cela, il y avait de nombreuses théories sur la principale cause des maladies infectieuses.

L’un des plus populaires axés sur une brume nocive appelée “miasme”, comme l’explique l’historienne médicale Claire Jones.

“La théorie des miasmes a déclaré que les maladies provenaient de l’air toxique, qui avait des particules en suspension de matière en décomposition qui ont créé une vapeur défectueuse et que la vapeur a causé la maladie.

«Cette théorie a émergé au Moyen Âge, nous voyons donc des images de médecins s’occupant des victimes de la peste noire avec des masques généralement en cuir.

«Son apparence était terrifiante“Les masques avaient un long bec rempli de pot-pourri ou de sels aromatiques afin que les mauvaises odeurs ne puissent pas pénétrer et infecter ceux qui les portaient.”

Imaginez: non seulement vous vous sentez mal, mais c’est votre médecin … l’horreur! (Ceci est un médecin de 1656). LA PRESSE / .

Et si vous aviez peur des mauvaises odeurs, pour des raisons scientifiques, vous aviez beaucoup à craindre dans le passé: peu importe vos efforts, les systèmes d’assainissement n’étaient pas idéaux, donc il y en avait beaucoup qui craignaient.

Avec la saleté vient la maladie. Et à cette époque, il était facile de les relier directement à l’odeur.

En fait, il y a un mal qui porte des traces de la théorie des miasmes dans son nom: le paludisme est également connu sous le nom de le paludisme signifie “mauvais air”.

La théorie des miasmes a persisté pendant longtemps, avec certains partisans très célèbres.

Florence Nightingale a maintenu sa conviction que la maladie était dans l’air jusqu’à sa mort en 1910. Et elle n’était pas seule.

“Ce qui se passait, c’est qu’en introduisant des mesures d’hygiène – quelque chose que Nightingale préconisait sans relâche – les taux de maladie ont en fait diminué, donc la pratique a validé la théorie, même si ce n’était pas la bonne conclusion”, explique Kent.

La nouvelle théorie

Ainsi, Nightingale, la légendaire dame à la lampe, est décédée convaincue qu’en gardant les hôpitaux propres, elle éliminait le mauvais air, sans savoir que ce qu’il faisait vraiment était tuer les germes.

Florence Nightingale a transformé le traitement médical au 19e siècle en utilisant des statistiques qui ont identifié des liens entre les taux de mortalité et les conditions de vie malsaines. LA PRESSE / .

Fait intéressant, certaines “théories des germes” ont commencé à émerger à l’époque médiévale au Moyen-Orient, mais l’idée a mis du temps à atteindre l’Occident.

Et l’un des pionniers du XIXe siècle était le chimiste Louis Pasteur, qui étant français était très intéressé par le vin.

Au cours de ses expériences, Pasteur a démontré que le vin et les autres boissons gâté si bouilli sans mettre de couvercle, mais ils restaient cool s’ils étaient couverts.

Il a accusé le lait et le vin de souiller de minuscules germes flottant dans l’air et breveté sa propre “méthode de pasteurisation” pour lutter contre les “maladies du vin” en 1865.

Ensuite, il a été découvert que les germes pouvaient également être responsables de maladies humaines.

Micro, micro-organismes

Les premiers germes identifiés ont été bactériens: des épidémies de fièvre typhoïde, de choléra et d’anthrax ont été attribuées à des micro-organismes spécifiques.

Cependant, il a fallu beaucoup plus de temps pour découvrir des virus, car ils représentaient un défi plus grand … pour être si petit.

“Il était très difficile pour les scientifiques de les isoler en laboratoire, mais à partir des années 1880 et 1890, ils ont commencé à les identifier, principalement par filtration: une fois filtrées, les bactéries ont réalisé qu’il y avait encore quelque chose de présent qui ce n’était pas bactérien.

«Cependant, le grand pas en avant a été au 20e siècle, lorsque des microscopes électroniques plus puissants ont été développés, avec lesquels des organismes de plus en plus petits pouvaient être vus.

“Réellement, la fin du siècle dernier est considérée comme l’âge d’or de la virologie, car il a été possible de commencer à isoler des virus comme l’hépatite B », explique l’historienne médicale Claire Kent.

Boules avec épines

Les virus ont réussi à rester cachés si longtemps, en raison de leur taille réduite.

Mais une fois mis en évidence, avons-nous réussi à savoir ce qu’ils sont exactement?

Minuscules mais ils peuvent nous faire tellement de dégâts. LA PRESSE / .

Lorsque des virologues comme Jonathan Ball les voient avec des microscopes, que voient-ils exactement?

Cela dépend du type de virus. Le rhinovirus, par exemple, a une structure très définie: ils ressemblent à des ballons de football d’avant, à des cuirs.

“Vous pouvez souvent voir qu’ils ont comme des épines, et ces épines servent votre système immunitaire pour les combattre: il les reconnaît et produit des anticorps qui s’accrochent à eux et les tuent.

Mais à son tour les virus utilisent ces épines pour pénétrer dans vos cellules: elles sont comme des clés, et chaque virus a sa propre clé qui ouvre la serrure d’une cellule pour nous infecter ».

Et … qu’est-ce que c’est?

“Ils sont littéralement une petite bombe protéinée conçu pour introduire le génome du virus dans la cellule qu’ils tentent d’infecter. Une fois que le génome est à l’intérieur, ils profitent souvent de la machinerie de votre cellule pour se répliquer ou mettre leurs propres protéines spéciales, leurs propres enzymes et commencer à se multiplier par eux-mêmes.

“Ce sont de petits démons très rusés”, conclut Ball.

Ils le sont certainement, mais notre système immunitaire est également intelligent. Apprenez de l’exposition aux agents pathogènes et la prochaine fois que vous les rencontrez, déployez toutes vos armes.

Bien que, curieusement, souvent, cette réaction de notre système immunitaire soit la raison pour laquelle nous nous sentons si malheureux.

Le nez bouché, les maux de tête, les températures élevées, la morve … nous connaissons tous les symptômes. LA PRENSA / . Image

Selon la virologue Wendy Barclay, en ce qui concerne la grippe ou la grippe, notre corps est notre pire ennemi.

“La chose intéressante à propos de la grippe est que de nombreux symptômes sont causés par la réaction excessive de notre corps à l’infection. Si vous êtes fiévreux et endolori, une partie du problème est les dommages que votre système immunitaire vous fait avec sa réponse brutale.

«Lorsque vous êtes infecté, votre corps est soumis à une forte pression et produit une sorte de balles chimiques incontrôlées qui traversent le corps, affectant les parties saines.

“L’idée est donc que les médicaments limitent les dommages donc tu ne te sens pas si mal.

Cependant, certaines réactions peuvent être utiles, comme la fièvre, car une augmentation mesurée de la température aide à éliminer le virus.

En parlant de symptômes, saviez-vous que le virus de la grippe s’est emparé de l’un d’eux?

Achís!

. ImagesSanté!

“Le réflexe d’éternuement est l’un des réflexes les plus importants que nous ayons dans le corps”, explique le rhinologue Carl Philpott, expliquant que l’éternuement est un réflexe très utile lorsqu’il s’agit d’expulser des intrus gênants.

“Le poivre, le pollen, les squames animales, les particules d’acariens peuvent être des déclencheurs d’éternuements, avec lesquels nous expulsons cette matière étrangère et ne lui permettons pas d’entrer dans notre corps.

“C’est essentiellement un mécanisme de défense qui est activé lorsque quelque chose irrite l’avant du nez.”

En ce qui concerne le froid, les virus ont détourné ce mécanisme de défense naturel pour l’utiliser à leurs propres fins.

Le virus infecte les cellules du nez, enflamme les tissus, irrite la muqueuse et provoque un éternuement.

“Le virus est très rusé en ce sens qu’il produit l’effet irritant de sorte que vous éternuez et expulsez les particules qui contiennent plus de virus et ainsi infecter d’autres personnes«.

Les virus du froid ont donc évolué pour vous faire éternuer et vous propager.

Petit mais méchamment privé.

BBC

Visitez notre couverture spéciale