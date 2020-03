Gustavo Porras a demandé aux députés d’être prêts à se rencontrer la semaine prochaine. Quelles lois d’urgence approuveront-ils?

Le président de l’Assemblée nationale sanctionné, l’orteguista Gustavo Porras, a convoqué les autres députés pour qu’ils se réunissent trois jours la semaine prochaine, sans informer des lois qui seront approuvées car il n’y a pas de questions en suspens à l’ordre du jour, du moins pas d’urgence.

«Le conseil d’administration a convenu de convoquer des séances plénières les mardi, mercredi et jeudi de la semaine prochaine. Ils sont donc déjà convoqués mardi à 9 heures du matin “, a rapporté Porras, sanctionné par les États-Unis et le Canada pour violations des droits humains des Nicaraguayens.

Selon le fonctionnement du pouvoir législatif, avant les vacances de Pâques, le premier trimestre des travaux législatifs ordinaires doit être clôturé par un rapport de gestion du Président de l’Assemblée. En cette année 2020, ce rapport devait être présenté ce jeudi 26 mars, à l’issue des séances plénières, car la semaine prochaine les travaux des commissions permanentes devraient avoir lieu. La période autorisée pour légiférer sera avant Pâques, soit du 5 avril au 11 avril.

Le fait que les orteguistas du conseil d’administration aient décidé de ne pas respecter le protocole de la loi organique du pouvoir législatif a attiré l’attention, car ces mécanismes l’utilisent pour être prêts à approuver des propositions de lois qui, en urgence, leur demandent d’approuver la le dictateur Daniel Ortega.

Porras ni le reste des parlementaires d’Ortega ont indiqué si Ortega prévoyait d’envoyer des lois pour répondre à l’urgence afin de renforcer les capacités du système de santé nicaraguayen, pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19 qui progresse rapidement dans le monde car il y en a plus un demi-million de personnes infectées et plus de 21 000 sont décédées.

Le ministère de la Santé (Minsa) a assuré qu’il n’y avait que deux cas positifs de Covid-19 dans le pays et 14 suspects.

Jusqu’à présent, le Nicaragua est le seul pays du continent américain qui n’a pas adopté la fermeture de ses frontières, a déclaré l’alerte nationale et l’isolement social pour empêcher la propagation du coronavirus. Ortega est critiquée par la population et plusieurs pays pour avoir minimisé le risque de la nouvelle maladie, pour laquelle il n’y a pas encore de remède.

Le dictateur ne dit rien sur les plans financiers urgents visant à atténuer l’impact de la crise sanitaire et économique mondiale, qui érodent davantage l’économie nicaraguayenne, submergée par la répression des citoyens par le régime en deux ans de récession.

Jimmy Blandón, chef du caucus du Parti constitutionnel libéral (PLC), a déclaré que lors de la réunion du conseil d’administration, plus tôt ce jeudi avant la session plénière, “nous avons été informés que tout le nécessaire était activé”, mais il a assuré que Porras ne leur a pas dit s’il y aurait une loi d’urgence de la part du régime.

