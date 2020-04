Gustavo Porras: Plus de 16 000 Nicaraguayens sont entrés dans le pays, en provenance de pays avec “transmission active” de Covid-19

Le président sans pouvoirs administratifs à l’Assemblée nationale, Gustavo Porras, a assuré que le ministère de la Santé (Minsa) surveille plus de 16 000 Nicaraguayens qui sont arrivés dans le pays en provenance de pays où il y a “transmission active”, et soi-disant, le visitez quotidiennement.

Les données fournies par Porras contrastent avec le bref rapport que le secrétaire général de la Minsa, Carlos Sáenz, fournit quotidiennement, qui assure qu’il y a trois cas confirmés de Covid-19 et qu’ils suivent douze personnes, précisément, les contacts de ces cas . Pour sa part, Rosario Murillo, a assuré qu’ils lui donneraient un suivi téléphonique et qu’en cas de symptômes, ils appliqueraient le protocole d’attention, et non avec des visites quotidiennes, comme l’a assuré Porras.

Cependant, le président sans pouvoirs de l’Assemblée, a déclaré que des visites quotidiennes à plus de 16 mille Nicaraguayens étaient possibles en raison du modèle de soins de santé du pays, qui a des systèmes locaux dans les départements et les municipalités, divisés par différentes zones géographiques .

“Les agents de santé et le modèle de santé familiale et communautaire surveillent plus de 16 000 Nicaraguayens qui sont venus des endroits où il y en a, des pays où la transmission est active et qui sont visités quotidiennement”, a-t-il déclaré lors de la session parlementaire. ce jeudi 2 avril.