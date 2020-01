Halep, Muguruza et Kontaveit lancés vers les phases à élimination directe | Sports

La Roumaine Simona Halep, l’Espagnole Garbiñe Muguruza et l’Estonienne Annet Kontaveit ont clôturé leurs performances au troisième tour sans laisser de trace de la Kazakh Yulia Putintseva, de l’Ukrainienne Elina Svitolina et de la Kazakh Yulia Putintseva, respectivement, pour arriver de la meilleure façon possible pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie.

La finaliste de l’édition 2018, Simona Halep, est revenue pour exécuter une performance impeccable après avoir clôturé son match contre la Kazakh Yulia Puntintseva 6-1 et 6-4, un résultat qui a servi à égaler sa performance de la dernière édition dans laquelle est tombé contre l’Américaine Serena Williams.