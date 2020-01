Halep, Svitolina et Bertens complètent les favoris du deuxième tour | Sports

La Roumaine Simona Halep (4), l’Ukrainienne Elena Svitolina (5) et la Néerlandaise Kiki Bertens (9) ont complété le quota des meilleures favorites en accédant au deuxième tour de l’Open d’Australie après avoir battu l’Américaine Jennifer Brady, la Britannique Katie Boulter et la Roumaine Irina-Camilia Begu, respectivement.

Halep, actuel champion de Wimbledon et finaliste en Australie dans l’édition 2018, a gagné plus facilement, 7-6 (5) et 6-1, après que l’Américain ait montré une plus grande résistance dans la victoire roumaine par le passé. Édition de Toronto dans un affrontement qui a atteint deux heures et demie de jeu.