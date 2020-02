Halsey réaffirme ses aspirations pour la diva mondiale à ses débuts à Madrid personnes

L’Américaine Halsey a joué jeudi le premier grand concert international de l’année en Espagne, avec lequel elle a commencé sa nouvelle tournée mondiale, et s’est revendiquée comme une candidate claire pour une nouvelle diva pop mondiale qui monte littéralement dans le ciel du Wizink Center .

Pour l’aide, plus de 4000 personnes sur la piste de l’enceinte, il pourrait sembler que la nomination de la capitale espagnole était un atelier de test avant l’assaut sur les pays où elle est déjà une star avec des majuscules, mais ici elle est arrivée avec tout: une belle scénographie et choquant, sa cloche légèrement cassée, veloutée dans les moments doux et vibrante dans les aigus, et surtout beaucoup d’attitude.