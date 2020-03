Harvey Weinstein est transféré de l’hôpital à la prison en attendant sa condamnation | La société

Le producteur de films Harvey Weinstein, reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle, a quitté jeudi l’hôpital dans lequel il est entré le 24 février, le même jour que le jury a rendu son verdict à New York, et a été emmené en détention dans une prison municipale cette peine est prononcée le 11 mars.

Weinstein, 67 ans, a été transféré de l’hôpital Bellevue à la prison de Rikers, l’un des complexes pénitentiaires les plus grands et les plus dangereux des États-Unis, après avoir subi une opération mercredi soir pour insérer une attelle dans le cœur, a expliqué son porte-parole à ABC local.