Harvey Weinstein teste le coronavirus positif – . Miami (51)

NEW YORK – Harvey Weinstein a été testé positif pour le coronavirus, a confirmé le chef de la New York State Corrections Union à NBC News.

Michael Powers, président de la New York State Association of Police Recipients and Corrections, a déclaré qu’il avait appris la veille que le violeur et le délinquant sexuel condamnés avaient été testés positifs. Weinstein est au Wende Correctional Facility près de Buffalo, New York, depuis son déménagement de Rikers Island.

Powers a déclaré que Weinstein est actuellement isolé en prison et que sept membres du personnel qui l’ont contacté ont été mis en quarantaine.

“Bien que de nombreuses autres personnes travaillent à domicile, nous gardons notre communauté en sécurité”, a déclaré M. Powers.

Le porte-parole de Weinstein a déclaré dimanche qu’ils ne pouvaient pas confirmer le diagnostic, mais avait confirmé qu’il était en prison. Au moins un autre détenu s’est révélé positif. L’établissement compte plus de 40 000 détenus.

Selon The Niagara Gazette, Weinstein pourrait avoir été infecté avant d’être transféré de Rikers. Depuis lors, les responsables de la ville de New York ont ​​signalé plus de trois douzaines de cas positifs du nouveau coronavirus parmi les détenus et les employés de Rikers Island.

La prison d’État du nord, à six heures de route de Manhattan, est probablement un séjour temporaire pour Weinstein. Pendant que vous y êtes, ils vous évalueront pour déterminer quel établissement pénitentiaire d’État répond à vos besoins en matière de sécurité, de santé, de santé mentale et autres.

