Hatton et Kang prennent les devants à Orlando | Réseaux sociaux sportifs

L’Anglais Tyrrell Hatton et le Sud-coréen Kang Sung, tous deux avec 137 coups au total (7 de moins que la normale), ont été classés vendredi à égalité en tête de l’Arnold Palmer Invitational, qui se joue au club Bay Hill à Orlando, Floride (États-Unis).

A mi-parcours du tournoi, Hatton et Kang se partagent la première place avec un coup de moins que le Néo-Zélandais Danny Lee, auteur du meilleur tour de la journée (67), et deux marges sur le premier Américain, Harris English, également sud-coréen Im Sung- Jae et le numéro un mondial, les Norirandés Rory McIlroy, qui a livré une carte 73 (+1).