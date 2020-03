Hatton mène la dernière journée à Orlando, avec McIlroy à l’affût | Réseaux sociaux sportifs

L’Anglais Tyrrell Hatton affrontera ce dimanche en tant que leader solo, et avec le numéro un mondial, le Norvégien Rory McIlroy, à l’affût, la quatrième et dernière journée du tournoi Arnold Palmer Invitational, PGA Tour disputé au Bay Hill Club of Orlando (Floride, États-Unis).

Tyrrell Hatton, qui poursuit sa première victoire sur le PGA Tour, cumule 210 coups sûrs (6 en dessous du pair). Ce samedi est resté en tête malgré la signature d’une ronde de 73 (+1) et s’est terminé par un long putt pour birdie à 18 ans.