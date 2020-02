Haut niveau de promesses de badminton espagnol au Granollers Master | Sports pratiques

Au cours du week-end dernier, certains des meilleurs joueurs nationaux de badminton des catégories U-15 et U-19 se sont réunis au Paveló Congost de Granollers pour disputer la septième édition du Guadalupe Burgos Sánchez Memorial.

Dans le U19 Master, le triomphe de la compétition individuelle féminine est allé à Nikol Carulla (Alicante), qui a remporté la finale de Ramón (Ibiza) en finale, tandis que chez les hommes, il a remporté le trophée Carlos Iglesias (Portmany) après avoir battu Óscar Quiñones (Teulada).

De leur côté, en double mixte, également Ibizan Marcos Rodríguez et Rio Abril (Portmany et Pitiús) ont remporté la victoire en battant en finale le couple formé par Natalia Murio et Álvaro Moral (Ravachol Pontevedra et Caser Clear Madrid), selon la Fédération espagnole de badminton.

En double féminin Adika Carulla et Ana Caballero (Alicante) a battu Amaia Torralba et Marta González (Belmecher et Granollers) en trois sets serrés, tandis qu’en double masculin, ils étaient Óscar Quiñones et Juan Llopis (Teulada) qui a remporté la finale contre les locaux Iván Valenzuela et Sergi Alcalá (Granollers), dans un match qui a été décidé lors d’une troisième finale par 21-19.

Catégorie U-15

Pendant ce temps, dans le catégorie inférieure à 15, souligné la performance de Jofre Comella (Granollers) qui a gagné en simple masculin contre Raúl García (Burgos) et en double masculin avec Marcos Garcia (Oviedo), après avoir battu Martín Mosquera et Ramón Rovira (CER Vigo et Ibiza) en finale.Elena Dueñas (Burgos) a également obtenu une double victoire chez les femmes. où Elena Payá (EL Campello) a été imposée, et en double mixte avec son coéquipier Raul Garcia, dépassant Nerea Eraso et Javier Barrios (Belmecher et Soria). Le double féminin est allé à Elena Payá et María Isabel Gil (El Campello et Aspe) qui ont battu Sofia Campilongo et Maria Vives (Teulada) en finale.

