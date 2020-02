Heather D. Macadam sauve de l’oubli le premier convoi de femmes à Auschwitz | En vedette

Les 999 Slovaques arrivés dans le premier convoi du camp de concentration d’Auschwitz ont été “doublement victimes, en tant que haricots et en tant que femmes”, explique l’historienne Heather Dune Macadam, auteure d’un essai qui les sort de l’oubli.

“Les 999 femmes d’Auschwitz” (Roca en espagnol et Comanegra en catalan) donne la parole aux jeunes femmes juives et célibataires qui ont quitté leur domicile pour travailler comme volontaires le 25 mars 1942 et sont montées dans un train à destination d’Auschwitz.