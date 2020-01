Helen, expulsée pour la première fois de “Masters of Sewing” | Le style

Hélène, une femme d’affaires valencienne, a été la première expulsée de la troisième édition de “Maestros de la Costura”, un talent pour lequel, comme certains des candidats l’ont avoué, se prépare depuis la première édition.

Une athlète d’élite, une créatrice en herbe, un coiffeur, une mère de quatre enfants, une aspirante garde civile, une étudiante asiatique, une commis et une ancienne danseuse font partie des douze apprentis de l’atelier “Maîtres de la couture” .

Plus de 10 000 candidats sont apparus lors du casting de la troisième édition “Masters of Sewing”, un fait que Raquel Sánchez Silva Il a assuré, ce soir, qu’il valorisait un métier «artisanal et durable», en plus de transformer le programme en «pépinière de talents».

Cependant, tout le monde ne peut pas atteindre la finale et Helen a été la première à dire au revoir à cette édition, qui se distingue par son “niveau supérieur” aux précédentes, comme l’ont commenté les juges. L’apprenti n’a pas pu éviter les larmes et a noté que le résultat semblait “injuste”.

Marraine du programme

Lors de la première de la nouvelle saison, l’aristocrate Pilar Medina Sidonia, icône de la mode et muse de Elio Berhanyer, a été la marraine d’exception du premier programme qui a rendu hommage au créateur de Cordoue, qui “n’a pas saisi la femme, c’est la femme qui portait le costume”, a-t-il expliqué.

Le premier test a été de dessiner sur un dessin Berhanyer et de créer un vêtement avec des plumes, un défi que Lorenzo Caprile a rejoint, qui est descendu à l’atelier pour coudre parmi les apprentis.

Déjà dans la première évaluation des juges ont été implacables. Qualifiant de “churro”, “impardonnable”, d’un “design flatteur” ou de “vous ne pouvez pas gâcher autant de déchets” sortit de sa bouche sans le regarder.

Dans le premier programme, Alejandro Palomo a présenté les bases de cette nouvelle édition dans laquelle le concours s’engage pour la durabilité et pour supprimer la “timidité” de la couture pour les hommes.

Le deuxième test a conduit les candidats en Galice, où un hommage a été rendu à la mode galicienne, dont plus de 500 marques font partie. “C’est par l’industrie et la conception et la vente de la production une référence mondiale”, a-t-il expliqué. María Escoté.

Dans l’atelier de Adolfo Dominguez Les apprentis ont reproduit l’un des designs du lauréat du National Fashion Award 2019 et avec humour ils ont commenté “la crise cardiaque qu’il fait à Caprile dans cette édition”, après une intense réprimande du créateur.

L’ironie est venue plus tard lorsque certains apprentis ont avoué au jury qu ‘”ils avaient un peu raison” dans la mauvaise évaluation de leur travail. Tellement mauvais que dans le test par équipe pour la première fois, les deux groupes ont eu un “suspense général” et tous les candidats sont passés au test d’expulsion.

Bien sûr, Caprile a également pu faire l’éloge d’un vêtement quand l’occasion le mérite, et a félicité Begoña d’être le premier concurrent du programme qui “a marqué un centre” en une seule pièce, le grand cheval de bataille des apprentis .

Marc il est devenu le héros de la nuit en sauvant deux de ses coéquipiers du test final, Joshua et La Brava, dont il pourrait également être sauvé, mais a refusé cette option.

