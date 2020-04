‘Hell’, l’entraînement extrême de Kilian Jornet | PracticoDeporte

Kilian Jornet, Toujours prêt à relever des défis qui semblent impossibles, à la fois l’alpinisme et les courses de montagne extrêmes, il a révélé comment il a pu pousser son corps à la limite avec un entraînement extrême qui lui a coûté un faible.

“Aujourd’hui, je veux vous parler de l’une des sessions de formation les plus intéressantes que j’ai jamais subies. Je l’appelle «Enfer» (ENFER, Exploration holistique de ses propres limites dans le but d’apprendre) et signifie l’exploration de ses limites pour apprendre. C’est un concept très facile à expliquer, mais plus compliqué à mettre en pratique “, a avoué Kilian à travers ses réseaux.

“Nous devons isoler un élément de notre formation et dans un environnement sûr (point important) le limiter. Le but est de connaître nos limites en tant qu’individus afin que nous puissions mettre une marge de sécurité raisonnable lorsque nous sommes dans une activité réelle”, dit-il.

“Celles-ci peuvent aller du plus simple à tester (par exemple, combien de temps je peux accrocher à un bras) au plus compliqué (capacités de lucidité dans des situations techniques après et pendant une longue course non-stop avec beaucoup de privation de sommeil – l’image ci-jointe date de la fin de ce type de test). Là, vous pouvez comprendre l’importance de le faire dans un environnement sûr, donc lorsque vous atteignez la limite, vous voulez être dans un endroit où quelqu’un peut vous trouver rapidement “, souligne-t-il.

Courez sans manger

Kilian Jornet a commencé l’expérience quand il était au université de Font Romeu et a commencé à faire des ultras. «L’un de mes tests préférés a été d’arrêter de manger et de continuer à courir. J’étais inquiet de la possibilité de perdre un approvisionnement ou de ne pas pouvoir manger sur une longue distance, donc pour voir ce que je pouvais contrôler, j’ai arrêté de manger et j’ai continué à m’entraîner comme d’habitude. , entre trois et quatre heures par jour “, a-t-il révélé.

Pour l’athlète catalan, pendant ce temps “la faim était gérable et la puissance et la vitesse ont considérablement diminué le deuxième jour, mais pas la résistance”.

“Enfin, le cinquième jour, je me suis évanoui (j’avais signalé ma position afin que quelqu’un puisse me trouver si je ne me réveillais pas) et j’ai recommencé à manger. Maintenant, je sais que ce n’est pas un problème de perdre un approvisionnement ou si je ne peux pas manger pendant un effort de 24 heures “at – il assuré.

A travers les réseaux sociaux, le coureur espagnol Jan Margarit Il a avoué qu’il avait essayé de faire la même formation et que cela n’avait duré qu’un jour et demi, tandis que le triathlète allemand Jan Frodeno, qui a récemment fait un Ironman à la maison, a déclaré: “Cette expérience est folle, mais c’est pourquoi vous êtes le mieux”.

