Helvetia achète 70% de Caser pour 780 millions d’euros | Les entreprises

Assureur suisse Helvetia achètera 70% de Caser pour 780 millions d’euros, tel que rapporté par la compagnie d’assurance suisse dans un communiqué.

Bankia, avec 15% du capital de Caser; CaixaBank, avec 11,5%; et Ventilateur, avec 9,9%, sont les principaux vendeurs espagnols.

Assureur français Covea, le propriétaire 20% se séparera également de sa participation, tout comme Ventilateur, qui a 9,9%.

Ensuite, ils rejoindront l’opération, Ibercaja et Liberbank, qui sera détaché d’une partie de leurs actions de Caser, jusqu’à ce que chacun reste à 9,9%.

Ibercaja rapportera 4,45% et Liberbank, 2%. Ils peuvent également participer à la vente Sabadell, BBVAet Cecabank, qui ont des participations très minorités.

Unicaja, Ibercaja et Liberbank maintiendront leurs accords de bancassurance avec Caser. L’opération valeur Caser dans environ 1 100 millions d’euros.

Les marques et les équipes de direction sont maintenues

Tellement Helvetia Espagne en tant que Caser continuera à opérer sur le marché espagnol avec ses marques actuelles bien établies.Les comités de direction et le siège des deux entités resteront également inchangés.

Helvetia veut regrouper ses propres forces avec Caser. Pour ce faire, une fois l’opération terminée, un équipe de coordination conjointe formé par des membres de Helvetia Espagne et Caser.

Sa tâche sera de coordonner les activités conjointes sur le marché dans le but de profiter des synergies.

De plus, il garantira l’échange d’expériences et de connaissances.

Helvetia prévoit de financer les deux tiers de l’acquisition de Caser avec le émission d’obligations hybrides et un troisième avec l’émission de nouvelles actions.

Ce financement combiné permettra de gérer efficacement le capital et contribuera à une répartition équilibrée du capital.

Le 24 avril 2020, l’Assemblée Générale des Actionnaires décidera de l’émission de nouvelles actions. Jusqu’à la fin des opérations en capital, l’acquisition sera financée par les liquidités existantes.

Comme l’a souligné le PDG d’Helvetia Europe, Markus Gemperle, “l’acquisition de Caser est parfaitement adaptée au Stratégie Helvetia“.

“Notre activité en Espagne a évolué de manière très positive ces dernières années et cette transaction va encore la renforcer, ce qui à son tour augmentera considérablement l’importance de notre activité en Europe. Les deux entités se complètent parfaitement, même depuis la point de vue de sa culture d’entreprise. De plus, Caser apportera une contribution significative au bénéfice “, a déclaré Gemperle.En 2018, Caser généré des revenus de 1.639 millions d’euros et un bénéfice de 87 millions d’euros. 62% des revenus correspondent à l’activité Non-Vie. En volume conjoint, Caser et Helvetia Espagne seront les septième fournisseur non-vie sur le marché espagnol. La banque a géré, fin 2019, 1,1 million de polices d’assurance, avec un volume intermédiaire de primes d’assurance risques, vie et non-vie, de 276 millions d’euros.