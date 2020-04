Heptalonvirus, compétition pour que les enfants pratiquent le canoë à la maison | PracticoDeporte

La Fédération espagnole de canoë a lancé ce lundi le Heptatlonvirus, un concours de sept tests avec du matériel domestique typique de l’isolement, destiné aux athlètes enfants et cadets avec ou sans licence sportive.

C’est un parallèle combiné à la Accueil Canoe Series, le projet basé sur un exercice hebdomadaire auquel participent des centaines de pagayeurs, des mini-promesses aux vétérans, désormais officiellement.

Les deux initiatives, qui comprennent paracanoe, font partie des activations en ligne lancées par l’entité fédérale pour faire face à la situation de confinement due à la pandémie du coronavirus, auquel il rejoint d’autres propositions telles que des concours de photographie et de vidéo, ainsi que des master classes.

Le virus de l’heptatlon et le Canoe Series Home – dont les bases sont disponibles sur le Web, présentent en commun que les participants doivent enregistrer sur bande vidéo les tests effectués et les envoyer au RFEP, qui présentera aux vainqueurs des kits officiels de l’équipe nationale.

C’est un concours pour sept tests mondiaux -agilité; abdominale; sauts; burpees; accroupissez un support; couché, debout; et circuit – à réaliser avec du matériel domestique de l’isolement, destiné aux athlètes avec ou sans licence fédérale, aux enfants et aux cadets en 2020.

Il s’agit d’un test combiné parallèle à l’événement Canoe Series Home, en collaboration avec le Plan 20-28 du RFEP.

Le concours est individuel et mixte par équipes et les dates de réception des travaux resteront activées à partir d’aujourd’hui lundi 27 avril, jusqu’au 15 mai.

Les trois premiers de chaque catégorie recevront un lot de vêtements de compétition pour l’équipe nationale.

Accueil Canoe Series

Cette initiative, dirigée de la catégorie des mini-promesses aux vétérans de plus de quarante ans, propose une défi hebdomadaire et continue jusqu’à ce que la quarantaine se prolonge. Les entraîneurs, chargés de vérifier l’exécution des exercices et de préparer le classement, ratifient ainsi leur engagement envers leurs athlètes, un sport, une histoire … avec un esprit qui doit continuer au dessus de tout. #SkirtingSpanishback plus fort

Les Canoe Series Home, dont les résultats officiels sont publiés dans les réseaux sociaux RFEP, ainsi que dans ceux de l’événement, sont dirigés par des techniciens qui, depuis le premier jour d’isolement, ont étudié des alternatives pour simuler une partie du travail à domicile. la formation qu’ils développent en milieu naturel dans lequel ils pratiquent le canoë, sport espagnol le plus récompensé aux Jeux de Rio 2016.

Chaque semaine, l’appel présente un nouveau défi avec un exercice différent à faire, structurant quatre phases:

1, phase de club: avant vendredi (18 heures), chaque athlète effectuera l’exercice et enverra la vidéo à l’entraîneur de son club;

2, RFEP phase nationale: avant samedi (18h) chaque entraîneur enverra au comité technique la liste des vainqueurs et les records du meilleur athlète de chaque catégorie de leur club;

3, examen vidéo avant dimanche (18 heures) le comité technique demandera aux entraîneurs respectifs de chaque gagnant la vidéo pour vérifier le résultat,

4, résultats (Dimanche 20h00)

