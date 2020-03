Hernández Hernández vit l’internement avec “beaucoup de patience” et avec la famille | Sports

L’arbitre international de football Alejandro Hernández Hernández vit l’état d’alerte “en espérant que les événements se dérouleront et que cette situation désagréable passe le plus tôt possible” et ajoute qu’il le fait “avec beaucoup de patience, à la maison et entouré de sa famille”. .

La collégiale canarienne de LaLiga Santander a déclaré à EFE que d’un point de vue professionnel, ils ne sont pas autorisés à se déconnecter et a expliqué qu’ils passent constamment des examens réglementaires en ligne et analysent les situations à travers des vidéos. “De temps en temps, nous faisons des visioconférences avec l’équipe d’arbitres pour maintenir le contact”, souligne-t-il.