Hialeah aura un nouveau centre de test COVID-19 – . Miami (51)

Le sud de la Floride disposera de deux nouveaux centres pour examiner et également traiter les patients atteints de COVID-19. Cela a été annoncé mardi par le gouverneur Ron DeSantis.

“Une autre de nos priorités est d’étendre les tests dans l’État de Floride. Lorsque nous avons commencé ce processus, il y en avait très peu et nous étions déjà d’accord avec le CDC et ce n’était évidemment pas suffisant”, a déclaré le gouverneur de Floride.

L’un des centres sera situé dans la ville de Hialeah, qui n’a jusqu’à présent que l’hôpital privé communautaire Larkin, où pour un test, le coût est de 150 $.

Le maire de Hialeah, Carlos Hernández, a déclaré que ce mercredi, ils annonceront le site et les heures de ce nouveau centre de diagnostic.

“Puisque nous allons avoir ce centre avec la faveur de Dieu, nous prendrons les mesures nécessaires pour les personnes qui ont besoin de passer le test. Demain (mercredi), nous aurons plus d’informations sur où il sera et quand il ouvrira.”

En outre, le maire de Miami-Dade, Carlos Giménez, a déclaré qu’un nouvel hôpital entièrement équipé pour les urgences avait été ouvert à la foire du comté, située sur la 107e Avenue et Coral Way. L’endroit a 250 lits.

“Avec cet hôpital, nous sommes prêts si les conditions changent et nous avons besoin de plus de lits à Miami-Dade”, a déclaré Giménez.

L’un des centres qui effectue l’analyse gratuitement est dans le Marlins Park à Little Havana. Il les fait du lundi au samedi de 9 heures du matin à 5 heures de l’après-midi. Les personnes intéressées doivent présenter des symptômes et à partir de maintenant celles qui ont 18 ans ou plus peuvent être traitées en séparant les rendez-vous au 305-499-8767

Miami Dade et Broward ont d’autres centres, pour plus d’informations, cliquez ici: Où se faire tester pour le coronavirus dans le sud de la Floride?

.