“Hierro”, une série mijotée et attachée au réel | Culture et divertissement

L’attachement au réel et au local tant du point de vue de l’histoire que de la production sont les maîtres mots de “Hierro”, l’un des plus grands succès à ce jour de Movistar + propre production dont la deuxième saison vient Commencez à tourner dans les îles Canaries.

Coproduite avec le Galicien Portocabo et les Productions françaises de l’Atlantique et ARTE, la série d’intrigues judiciaires mettant en vedette Candela Peña et Darío Grandinetti a été vendue à plus de quinze territoires en Amérique latine et en Europe et continue de s’ajouter.