Higuita, champion colombien de route; Bernal subit une chute et est deuxième | Réseaux sociaux sportifs

L’un des nouveaux joyaux du cyclisme colombien, l’Antioquia Sergio Higuita, a été couronné ce dimanche champion de la catégorie élite aux Championnats nationaux de cyclisme, qui se jouaient à Tunja, et le jour où l’actuel champion du Tour de France, Egan Bernal.

L’Antioqueño, d’Education First, qui avait un pneu crevé et a même dû changer une de ses chaussures au milieu de la course, a battu Bernal (Ineos), et Daniel Martínez, également de l’EF, qui a conservé les médailles d’argent et de bronze respectivement. La quatrième place revient à Nairo Quintana (Arkea Samsic).