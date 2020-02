Hillary Clinton: il faut toujours continuer malgré les critiques | Culture et divertissement

L’ancienne candidate démocrate de la Maison Blanche, Hillary Clinton, au festival de Berlin pour présenter une série documentaire sur elle-même, a déclaré aujourd’hui que la plus grande leçon de sa vie a été de faire face à la critique sans la prendre à un niveau personnel, tout en veillant à ce que Il a encore beaucoup à faire.

Lors d’une conférence de presse à la Berlinale, Clinton a déclaré qu’en ce qui concerne sa vie publique et politique, la plus grande leçon apprise “devrait être de prendre la critique au sérieux, mais pas à un niveau personnel” et de ne pas les laisser vous décourager , mais “passez à autre chose”.