Hispaniques à égalité avec la Croatie et entrer dans les premières demi-finales du groupe et invaincu | Sports pratiques

La Équipe espagnole de handball, Grâce à un grand instinct de survie, il a fait match nul contre la Croatie, a certifié la première place du groupe et disputera les demi-finales dans un Championnat d’Europe dans lequel il ne connaît pas la défaite.

Les sensations à ce jour ne peuvent pas être meilleures pour les Hispaniques, qui ont résolu tous leurs engagements jusqu’à ce qu’ils atteignent cette rencontre contre les Croates, y compris les matchs contre Allemagne -décisif-. Aujourd’hui, dans un deuxième affrontement d’importance a atteint l’égalité à 22, bien qu’il faut dire que les deux Espagne comme les Balkans ils étaient déjà classés pour les demi-finales et seule la première place du groupe a été mise en jeu.

La Slovénie ou la Norvège, rivales en demi-finales

Par conséquent, le jeu n’a pas eu l’intensité qui accompagne habituellement ces duels entre deux des meilleures équipes du monde, cependant, personne n’a voulu perdre la possibilité de croiser avec La Norvège dans l’avant-dernière manche du tournoi, si les Scandinaves font leurs devoirs avant Slovénie Ce soir, l’autre équipe qui sera en demi-finale.

De cette façon, le crash a été égalé jusqu’à la pause, avec de petites différences les unes des autres sur le tableau de bord. Les dernières minutes de la première partie étaient révélatrices de ce qui pouvait se passer dans la deuxième partie. L’Espagne grandissait avec le passage du jeu et la sortie après avoir traversé les vestiaires était dévastatrice par celles de Jordi Ribera.

Dans les dix premières minutes après la reprise, les Hispaniques ont obtenu un avantage de revenu de six points grâce à leur grande défense et au bon travail de joueurs comme Alex Djusebahev, particulièrement décisif dans cette partie du match. Mais la Croatie a ce gène compétitif des grandes équipes, a su ramer et depuis que la défense a commencé à vaincre.

Dix minutes sans but

L’attaque espagnole est restée bloquée, c’était plus de dix minutes sans marquer, et la Croatie n’a pas seulement égalé mais pris de l’avance (22-21). À cette époque, les Hispaniques savaient tirer la griffe, forcer la cravate avec un but à sept mètres d’Aleix Gómez et une attaque ratée des Croates, dont le tir à 15 secondes de la fin se terminait dans le poteau.

L’Espagne n’a pas attaqué lors de son dernier match, a maintenu la possession et certifié la première place du groupe avec ce grand match nul. Les tâches sont déjà parfaitement accomplies et il ne reste plus qu’à prendre l’avion, voyager Stockholm et attendez si la Slovénie ou la Norvège est la rivale vendredi prochain.

