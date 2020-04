Histoire de trois mois du coronavirus

La moitié du monde est en quarantaine. Telle est la situation dans chaque pays trois mois après l’alerte chinoise

Ici commence un voyage suivant la propagation du coronavirus dans le monde au cours des trois derniers mois.

La carte est une photo fixe de l’épidémie: la situation au 1er avril.

Les bulles rouges représentent les cas enregistrés dans chaque pays: plus sa taille est grande, plus il y a de cas enregistrés.

Le 31 décembre La Chine 🇨🇳 sonna l’alarme. Trois mois plus tard, 180 pays et régions ont enregistré des cas de coronavirus.

Dans le monde il y a:

plus de {«cases»: 880000}

plus de {«récupéré»: 175000}

plus de {«décédé»: 44000}

Fin février, Iran 🇮🇷 dépassé 100 cas enregistrés.

Un mois plus tard, il dépasse le {«défunt»: 3000}, le sixième pays avec le plus de décès par coronavirus.

Corée du sud Le 🇰🇷, élevé comme exemple de gestion de l’épidémie, a atteint son pic de contagion début mars, lorsqu’il a enregistré plus de 800 nouveaux cas en une journée.

Depuis lors, il maintient une tendance à la baisse. Sa courbe de contagion s’est aplatie …

… Comme cela semble aussi le faire La Chine 🇨🇳.

Le pays compte déjà plus de {«décédés»: 3 300}, mais le taux de croissance des cas enregistrés a ralenti depuis fin février.

La province chinoise du Hubei, où les premiers cas de COVID-19 ont été enregistrés, a commencé à s’ouvrir après deux mois de détention …

L’Europe continue de voir le coronavirus se propager à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières.

Trois mois après la notification, sept des dix pays ayant enregistré le plus de cas – tous sauf États Unis 🇺🇸, La Chine 🇨🇳 e Iran 🇮🇷— sont européens.

Italie 🇮🇹, la première et principale épidémie de coronavirus sur le continent, a déjà dépassé La Chine 🇨🇳 comme le pays avec le plus de décès dus aux coronavirus confirmés.

Sa courbe de contagion semble ralentir, mais elle continue d’enregistrer des milliers de nouveaux cas chaque jour.

Espagne 🇪🇸, qui reste alarmé, est le troisième pays du nombre de cas enregistrés. Et le deuxième en termes de décès, seulement derrière Italie 🇮🇹.

Le premier cas a été enregistré le 1er février. Le premier mort, le 3 mars. Et il y a déjà plus de {«décédé»: 9000} à cause du coronavirus.

Fin mars, le nombre de cas enregistrés Allemagne 🇩🇪 vous étiez en ligne avec ceux des autres pays européens. Cependant, le nombre de morts est resté étonnamment bas.

Avec 20 000 cas de moins enregistrés, le coronavirus a La France 🇫🇷 un taux de mortalité beaucoup plus élevé que Allemagne 🇩🇪. Vous avez déjà dépassé le {«décédé»: 3500}.

KingdomLe Royaume-Uni, pour sa part, compte déjà plus de {«décédé»: 1500}.

Avec les données disponibles, la propagation du coronavirus en Afrique semble, pour le moment, limitée. Mais leur capacité à tester et leurs ressources pour les soins intensifs sont également limitées.

Le maroc 🇲🇦, Algérie 🇩🇿 o L’Egypte 🇪🇬 Ils font partie des pays les plus touchés sans dépasser 1 000 cas confirmés.

África L’Afrique du Sud, l’État africain avec le plus de cas enregistrés, a décrété l’internement à travers le pays pendant trois semaines.

L’épidémie n’a commencé à se déclarer en Amérique latine qu’à la fin de février.

Fin mars, la courbe de contagion croît considérablement dans des pays comme Chili 🇨🇱, Pérou 🇵🇪 o La Colombie 🇨🇴.

Et il en va de même dans le nord du continent.

États Unis 🇺🇸 Il est devenu le premier pays en nombre de cas enregistrés.

Il dépasse déjà le {«défunt»: 4000} et sa courbe croît à un rythme vertigineux.

