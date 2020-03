Histoire déchirante d’une jeune mère atteinte d’un coronavirus: “ne prenez pas de risques”

Une Britannique souffrant de coronavirus a diffusé un avertissement via ses réseaux sociaux: “ne prenez pas de risques”.

Dans la vidéo de près de deux minutes, Tara Jane Langston, une mère de 39 ans, a raconté son expérience depuis le lit de l’hôpital Hillingdon à Londres.

«N’importe qui, si quelqu’un songe à prendre un risque, regarde-moi. Je suis en soins intensifs. Je ne peux pas respirer sans ça. Ils ont dû coudre ça dans mon artère. J’ai (une) canule, une autre canule et un cathéter “, a expliqué la femme.

«En fait, je suis dix fois mieux maintenant qu’avant, je ne sais pas. J’ai perdu le compte des jours », a ajouté la femme d’une voix brisée.

“Si quelqu’un fume encore, éteins les cigarettes, parce que je te dis que maintenant que tu as besoin de tes *** poumons et, s’il te plaît, aucun de toi, prends un risque. Je le dis sérieusement. Parce que si ça empire, ils finiront ici, d’accord? »

La jeune mère a enregistré la vidéo à envoyer à ses collègues, selon son mari, Richard. Elle a dit qu’elle est une femme en bonne santé, qu’elle ne fume pas et va généralement au gymnase, mais malgré cela “elle n’a pas eu de chance”.

Merci pour tous vos beaux messages. J’apprécie vraiment … et mon corps se bat contre ça. Je n’ai pas vu Richard, je n’ai pas vu les filles depuis vendredi, et je vais me battre contre ça. Encore une fois, ne le risquez pas. ”

