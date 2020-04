Historiquement, nous avons toujours triomphé de l’adversité

Note de l’éditeur: Al (Alberto R.) Cárdenas est avocat et leader de la communauté latino-américaine. Il a occupé divers postes dans les administrations de Ronald Reagan et George H.W. Bush, et a été conseiller pour la campagne Jeb Bush en 2016. Il est associé au sein du cabinet d’avocats Squire Patton Boggs et du groupe d’intérêt Cárdenas Partners. Les opinions exprimées dans ce commentaire appartiennent à l’auteur. Plus dans la section Opinion sur CNNE.com.

(. en espagnol) – Les États-Unis ont été confrontés à de grands défis tout au long de leur histoire, notamment la guerre civile, l’esclavage, les guerres mondiales, les tremblements de terre, les ouragans, les tornades et les inondations. Des pandémies comme celle de 1918, la tuberculose … On comprend l’histoire et on y est parvenu malgré la crise.

Faire face à l’inattendu nous a conduit à réaliser – avec beaucoup d’efforts – le succès, la détermination et, oui, la prospérité. Le projet de loi que le Congrès a adopté à Washington pour aider pendant la pandémie de coronavirus est sans précédent, compte tenu de l’impact économique qu’il aura, de la transformation du système de santé et de l’ingérence du pouvoir public dans nos vies, le projet Relief et la loi sur la sécurité économique, qui prévoit 2,2 milliards de dollars, a été approuvée au Sénat, avec un vote de 96 contre 0.

Pour mettre les choses en perspective, le Congrès a approuvé le soi-disant plan Marshall en 1948, après la Seconde Guerre mondiale, afin de libérer les fonds nécessaires à la reprise de l’Europe occidentale après la guerre. Le montant approuvé à l’époque était de plus de 12 000 millions de dollars à l’époque.

REGARDEZ: Espagne: l’histoire grossière d’un médecin qui lutte contre le coronavirus

En 2008, après l’effondrement de Wall Street, le Congrès a autorisé ce qui semblait à l’époque une somme scandaleuse de plus de 700 milliards de dollars.

Il y aura d’autres (peut-être trois à quatre avant-projets de loi pour des articles supplémentaires) liés à la pandémie de coronavirus. Le plan Marshall a favorisé la création d’un certain nombre d’organisations internationales qui existent actuellement: une ONU réformée, l’OTAN, l’OMC et bien d’autres.

Les attentats du 11 septembre, combinés au sauvetage économique de 2008 et 2009, ont entraîné de grands changements, d’une grande importance et d’une grande influence à ce jour, que nous ressentons encore dans nos vies: une sécurité supplémentaire dans tous les aéroports et en général, dans tous les ports entrée aux États-Unis, plus de sécurité également à l’entrée du siège de nombreuses entreprises du secteur privé et de nombreuses installations gouvernementales; la perte d’intimité, un énorme tollé pour les institutions financières et la surveillance du gouvernement, quelque chose qui coûte cher.

Écoutez le podcast: Coronavirus: Reality vs. fiction avec le Dr Elmer Huerta

Je prédis que cette fois, l’injection de dollars, qui est historiquement immense, aura en même temps de grandes ramifications dans nos vies: les vaccins contre la grippe et le virus seront obligatoires, ils ne seront plus facultatifs, le gouvernement mettra en place un organe permanent avec les fonds nécessaires contre les pandémies et vous aurez maintenant en inventaire les fournitures nécessaires pour la prochaine, comme le matériel d’essai clinique et les respirateurs. Les États-Unis fabriqueront leurs propres fournitures médicales, médicaments, etc., etc. Plutôt que de dépendre de la Chine, de l’Italie et d’autres pays, et – d’une manière ou d’une autre – le gouvernement fédéral sera tenté de jouer un rôle plus important dans le système de santé publique.

Enfin, 2020 sera une année électorale d’une ampleur épique. Selon le moment où le virus diminue, quel type d’activité politique sera autorisé? Les rassemblements politiques, les campagnes de porte-à-porte, les centres d’appels téléphoniques seront-ils interdits? Les gens seront-ils autorisés à voter par courrier ou en ligne? Les conventions de matchs seront-elles suspendues pour la première fois de notre histoire? Qu’est-ce qui les remplacerait? Qui bénéficierait le plus de ces changements? Et enfin, la dureté et l’hostilité de la rhétorique politique vont-elles s’atténuer ou continuer, ou vont-elles s’aggraver? Ce qui est garanti, c’est que les réseaux sociaux et les programmes de télévision par câble deviendront de plus en plus importants, car la possibilité de pouvoir envoyer le message directement aux gens disparaîtra.

Maintenant détendez-vous, prenez vos distances, protégez-vous et restez à l’écoute.

.