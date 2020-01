Holland arrache la première place de groupe de l’Espagne au Championnat d’Europe féminin | Sports pratiques

La Équipe espagnole de water-polo a souffert ce dimanche avant Hollande (6-10) sa première défaite en Coupe d’Europe féminine à Budapest, avec laquelle l’équipe nationale termine deuxième du groupe pour affronter les quarts de finale.

L’adversaire dans la phase suivante sortira sûrement du perdant du Russie-Grèce.

Les joueurs de Miki Oca Ils n’ont pas montré le grand niveau affiché jusqu’ici dans le tournoi continental. Il a fallu près de 13 minutes pour libérer leur casier et ils étaient déjà en dessous de 0-4. Les Néerlandais ont envoyé avec une défense très forte et la grande performance du but Debbie Willemsz, qui a stoppé les sept premiers tirs de l’Espagnol.

Paula Leitón Il a signé le premier but dans une action confuse, mais deux nouveaux buts des Néerlandais (Stomphorst et van de Kraats) ont laissé le match pratiquement condamné (1-6) et encore plus après la partie 2-2 du troisième trimestre, dans laquelle L’Espagne a déjà commencé à montrer des aperçus de sa réaction.

Avec huit minutes d’avance et 3-8, Oca a montré son meilleur visage. Trois buts (Maica – producteur maximum avec deux buts – Pili Peña et Tarragó) précipita le score (6-8) et Willemsz réapparut pour éviter 7-8 dans une action claire.

Puis van der Sloot, profitant d’une supériorité, a ramené l’Espagne à la réalité et Sevenich, à 1:10 de la fin, a scellé la victoire (6-10).

La Hollande affrontera les quarts de finale avec la Slovaquie, l’Espagne contre le perdant de la Grèce-Russie a joué ensuite.

Parfait jusqu’à aujourd’hui

L’équipe espagnole de water-polo était imparable jusqu’à aujourd’hui à Budapest en ajoutant vendredi contre l’Allemagne (19-4) sa quatrième victoire en autant de matchs.

Lors des matches précédents, l’équipe espagnole avait remporté sa troisième victoire mercredi avec une nette supériorité sur Israël par 18-2, en plus de garantir la passe pour les quarts de finale.

Lundi, il a remporté l’Italie 16-10. Miki Oca a approuvé un méridien 15-6 pour la France au début

Le masculin contre l’Allemagne

De son côté, l’équipe masculine a gagné ce samedi par un solide 24-7 à La Turquie à l’Européen masculin à Budapest, mais cela ne lui a pas valu d’aller directement en quart de finale et il devra affronter Allemagne en huitièmes.

Ainsi, les joueurs de David Martín concluront la première phase de l’Européen comme seconde de leur groupe et seront mesurés lundi prochain 22 à 16h00 en huitièmes de finale contre l’Allemagne, après La Hongrie la première place sera assurée dans l’après-midi après une victoire scandaleuse contre Malte (26-0).

